總統官邸昨日（8）午間通報有確診案例足跡，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文連假期間與11名家人餐敘，其中一位家人8日午間因身體不適就醫篩檢確診，但總統本身為陰性，目前健康狀況良好。不少網友被此消息震驚，紛紛直呼「緊張」，認為連總統都差點被傳染確診，台灣的防疫政策必須審慎應對、不可輕忽。

張惇涵表示，蔡英文於連假期間4月4日，於官邸與11名家人餐敘。其中一位家人8日午間因身體不適就醫篩檢確診。雖然當天官邸餐敘彼此間設有隔板，總統與確診家人間隔約3公尺，但依指揮中心防疫規定並考量國安因素，總統將於官邸進行隔離，自接觸日隔日4月5日起算，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理至4月21日。因此，自即刻起至4月14日，總統公開行程皆暫停。

張惇涵也再次提醒大家，台灣這一波流行的Omicron病毒株，確診者有超過99.8%是輕症甚至無症狀，但是傳播上非常快速。在防疫策略上，不是追求全面的清零，更不是要放任病毒肆虐的「與病毒共存」，而是要「減災」，要做到有效的疫情控管。

此消息引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「總統與染疫竟只差一線之隔，怎不教人民緊張？」「現在疫情真的很緊張，政府不要再懈怠了」、「不是散播恐慌，而是疫情對中老年人而言還是很緊張」、「病毒進入總統府，我們老百姓該怎麼辦？」「防疫做得好就清零，破功就喊減災，都給你們說」、「不清零早說嘛，那口罩幹嘛還戴？」「蔡政府別再想選舉，趕快認真防疫好嗎」。