52歲「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和49歲「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）去年4月上演世紀大復合，小倆口2002年曾一度訂婚，兩年後閃電分手，如今和舊情人重聚，外界都看好兩人將實現20年前的諾言步上紅毯，稍早翹臀珍在推特曬出一支影片宣告有重大消息要宣布，並在自介上加了一枚戒指，暗示接受小班求婚。

翹臀珍當年和小班愛得轟轟烈烈，男帥女美的組合也引來許多粉絲祝福，更為兩人的戀情取名為「班尼佛（Bennifer）」，20年前時兩人一度論及婚嫁、正式訂婚，隔年卻沒舉行婚禮，2004年又宣布分手，之後翹臀珍嫁給了歌手馬克安東尼（Marc Anthony），生下一對龍鳳胎，而小班則在隔年迎娶珍妮佛嘉納（Jennifer Garner），生下3個孩子，但兩人婚姻最終都走向離婚，再次恢復單身。

翹臀珍在推特自介加上一只鑽戒。（圖／翻攝自jlo推特）

2019年翹臀珍被前職棒名將A-Rod套牢，去年4月傳出分手，同月翹臀珍被狗仔拍到和前男友小班上演離奇大復合，兩人後來更高調認戀，多次相伴出席活動，外界當時推測翹臀珍和小班這回再續前緣，肯定會完成當時的承諾結婚，還有傳聞指出最快去年底就會結婚，但一直沒傳出消息。

《People》報導，翹臀珍稍早在官方網站進一步曬出一段影片，片中她的無名指上戴了一只綠色戒指，並稱：「你很完美！」，公開宣布與小班正式訂婚，而這遲來的好消息傳開後，也令不少看好兩人的粉絲感動獻上祝賀，開心見到當年的遺憾終於有了美好結果。