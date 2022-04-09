鳳山區這街口路面下陷 水利局今日完成搶修開放通行 13:382022/04/09 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面今日上午9時發生約2米深下陷情形，市府水利局預計今日下午6時完成緊急修復並開放市民通行。(高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面今日上午9時發生約2米深下陷情形，市府水利局立即動員並調派挖土機進場搶修，現場已完成緊急安全措施，預計今日下午6時完成緊急修復並開放市民通行。 水利局表示，經現場勘查污水管線破損造成路面下陷，先採用灌漿臨時修補，全面輔以透地雷達檢視後再採永久改善工法進行管線修復，今日施工期間請行經該處市民注意行車安全。 #水利局 #文昌街 #路面下陷 #搶修 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。