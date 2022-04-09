高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面今日上午9時發生約2米深下陷情形，市府水利局立即動員並調派挖土機進場搶修，現場已完成緊急安全措施，預計今日下午6時完成緊急修復並開放市民通行。

水利局表示，經現場勘查污水管線破損造成路面下陷，先採用灌漿臨時修補，全面輔以透地雷達檢視後再採永久改善工法進行管線修復，今日施工期間請行經該處市民注意行車安全。