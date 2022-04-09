1名網友在《爆廢公社》寫下，他的車位被1台賓士車停走，報警以後，警方表示，這台車是新過戶，系統還沒更新，僅能協助聯絡原車主，對方承諾會幫忙連繫後就沒下文，原PO氣到告訴警察和里長，車主在不來取車他就要鎖車去北部旅遊，里長立刻廣播喊人，不到半小時車主就來牽車，貼文一出引起網友熱議。

1名網友在《爆廢公社》發文痛批，「現在的年輕人，有錢買賓士卻沒錢租車位，日前他剛開車離開買東西，這台賓士A250直接停進他停車格，想說大半夜也不好意思去吵管理員，隔天早上車主應該就會自行離開，結果一停就停一整天」。

管理員請原PO報警，結果警方表示，這輛車剛過戶，警政系統還沒改，原車主也不願提供資訊給警察聯絡，僅表示會代為聯繫移車，不料到了晚上，車還時沒有移走，警察無奈地說，也只能繼續幫忙聯繫而已。

原PO憤怒表示，要將賓士車上鎖，同時打電話給警察,請警察代為轉達車主,盡快來移車,不然就要鎖車子,鎖完車後會離開北部出遊,什麼時候回來不知道,也撥電話給里長請里長廣播喊人,不到半小時車主就乖乖的出現開走。

網友們看到後紛紛回應：「請管理員喝個涼的，聊個天，順便問一下監視器的電源在哪裡，之後就自己想像了」、「兩任車主看起來感情不錯，應該是剛從上一個繳不起貸款的朋友過戶過來」、「要是我就鎖完車說，我去當兵一年後回來」、「請原車主聯絡新車主時說撞到了，他立馬就出現了」、「三秒膠及毛巾都很容易買到」。