新竹市立馬偕兒童醫院9日熱鬧揭牌，預定9月1日營運。（羅浚濱攝）

以BOT方式興建的新竹市立馬偕兒童醫院，9日由新竹市長林智堅、衛福部長陳時中、馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎及新竹馬偕醫院院長翁順隆等人熱鬧揭牌，預計9月1日營運，有400個病床，提供24小時兒科專科醫師駐診急診，服務桃竹竹苗逾30萬兒童。

林智堅表示，新竹市立馬偕兒醫是他2014年競選市長提出的重要醫療政策，歷經2千7百多個日子，要特別感謝馬偕醫療團隊、三星營造與新竹市府一起完成大新竹孩子的美夢。

林智堅指新竹市立馬偕兒醫是全台首座由地方政府發起BOT案，建立三方合作的典範，感謝柯建銘總召與國防部協調，將機關用地變更為兒童醫院用地，及新竹市議會的支持，2017年8月市府與馬偕在衛福部長陳時中見證簽立BOT契約，市府沒花一毛錢，馬偕投入30億元興建，以短短7百多天完成不可能的任務。

陳時中表示，馬偕與新竹市府BOT案簽約時，他看到林智堅市長的決心，與馬偕醫療團隊「不怕賠錢」的勇氣。並以「一個孩子都不能少、健康不能等！」承諾將與健保署研議提高兒童重症醫療給付，帶給下一代健康與快樂！

馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎表示，桃竹苗雖然沒有醫學中心，但有全國唯一獨立的新竹市立兒童醫院，讓桃竹苗近30萬兒童得到最好的照顧。

翁順隆院長則強調，新竹市立馬偕兒醫以兒童為本，手扶梯特別設計兒童高度，提供兒童樂園般的醫療空間，充滿友善、童趣、溫馨與想像力，減少就醫恐懼。

新竹市立馬偕兒童醫院位在建功二路28號，建築物地下四層、地上十層，揭牌後預定9月1日營運，分階段將提供32科醫療科別，提供急重罕症兒童醫療服務外，將結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務，2倍早期療育醫療空間，服務範圍將包含大新竹婦幼醫療需求。