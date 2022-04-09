台北市長柯文哲9日出席「2022台北與毛家庭有約」，他提到每年新增20幾萬隻毛小孩，這個數量比新生兒還多，甚至還有毛孩安養機構，照護年老或生病的貓狗，就是為了將台北市打造成「動物友善城市」。

柯文哲表示，以前新生兒最高可以到44萬人，現在掉到剩下10幾萬，且北市40歲仍未婚的族群占35％，「你想想看，有3分之1的人沒有家庭子女」，大家不生小孩以後就開始養毛小孩，形成寵物比新生兒多的狀況。柯文哲還透露，他的妹妹也沒有結婚，養了一隻狗陪伴她17年，從幼犬養到變老狗，把毛小孩當作家人疼愛。

除了打造狗狗公園、動物之家，北市甚至還有提供「毛孩安養機構」。台北市獸醫師公會理事長張振東表示，如果毛孩年紀大了或重病，飼主沒辦法全天候在身邊照顧，可以送到安養機構，有人協助照護、餵食等等，飼主也能時時去探訪。

動保處長宋念潔呼籲，北市有200多家動物醫院有登記站，可協助飼主更新晶片資料，包括姓名、電話號碼等個資，也能直接致電動保處更改，提醒尚未將寵物植入晶片的飼主，如果被警方查到，飼主會被開罰3000元至1萬5000元。