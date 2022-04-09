中央疫情指揮中心8日先是宣布行政院長蘇貞昌進行自我健康監測，晚間又改口蘇揆解除自我健康監測，外界質疑標準不一，中央疫情指揮中心9日表示，標準只有一個，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。

指揮中心指出，8日下午總統官邸通報確診案例足跡時，因當下僅總統檢驗陰性，即於第一時間請相關人員先進行自我健康監測，以待相關接觸者PCR檢測結果才可判斷影響規模；後因晚間檢驗結果均為陰性，故經過審慎評估，與總統開會者，全程皆佩戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

指揮中心強調，近期本土疫情提升，確診個案增多，曾推估染疫超過100人以上，擴大匡列效用就會遞減，反而忽略核心需要匡列的對象沒有匡列；因此指揮中心一再呼籲自主應變之重要性，自己確診可以將相關訊息及時通知接觸的親友，如有足跡重疊或疑似症狀，注意自身健康狀況及快篩，或去就醫、採檢，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

指揮中心表示，依據接觸者定義，為自個案發病前四日起至隔離前，具下列任一項接觸情形，即符合接觸定義：

1.在無適當防護下，曾於24小時內累計大於 15分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。

2.在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置。

惟須匡列之接觸者仍應視實際疫調情形作適當調整，另於特殊情況下，可依據現場疫調及風險評估結果，擴大接觸者匡列範圍。