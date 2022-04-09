日前有勞保局員工傳出確診，昨天再傳另一例，勞保局證實此事指出，該個案是家人確診後，被通知去PCR後確診，昨天接獲通知後，勞保局該科並66位同仁實施快篩皆為陰性，目前也請座位較接近的12位同仁去做PCR，也要求該科66位同仁實施快篩後下周一才能上班。

至於該名同仁是否有與一般民眾接觸？勞保局說，該同仁業務為處理欠費，不會與民眾有直接接觸。