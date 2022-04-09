台灣許多傳統美食的手藝逐漸失傳，有網友分享，媽媽做了一款完全沒聽過的古早味點心「麥仔煎」，好奇詢問有人吃過嗎？沒想到貼文喚起許多網友的兒時回憶，紛紛大讚好吃，並感嘆越來越少人賣了。

一名網友在PTT發文表示，剛剛一回到家，就被媽媽叫去試吃她做的「麥仔煎」，原PO聽了卻十分困惑，忍不住心想「這啥？完全沒聽過」，媽媽告訴他麥仔煎是經典古早味點心，以前很多人在賣，但現在卻很少見了，讓原PO好奇詢問「所以大家有聽過這食物嗎？」

貼文勾起許多網友回憶，紛紛表示「這超好吃的好嗎？飲食西化、精緻化，好怕失傳」、「我上次看到是30年前」、「超好吃！紅豆餅根本不能比」、「越來越少了，難過」、「我阿嬤會做，這超好吃」

麥仔煎，香港和澳門又叫冷糕，馬來西亞稱曼煎粿，源自於福建泉州一帶，是煎餅的一種，使用已發酵的麵糊倒入圓形煎盤上，讓麵糊受熱發脹而成，其餡料多以炒香的花生碎、蔗糖及罐頭玉米粒為主。是一道盛行於馬來西亞、新加坡、汶萊、印尼、台灣、福建泉州等地的街邊小吃。