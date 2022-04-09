臉書某直播平台日前找來一名長髮正妹賣茶，由於她胸前只用2塊布遮住重點部位，清涼養眼的模樣搶盡目光，未料還走光引發議論，事後她的身分也被起底，就是JKF女郎鄭琦Kami，至於另一個身分則是大甲媽媽祖文化祭的御用禮生。

網友日前發現臉書某直播社團，請來一名長髮正妹賣茶葉，只見身材纖細的她，穿著細鍊帶迷你洋裝奮力叫賣，由於只用兩塊布料遮住重點部位，因此叫賣過程中只要彎腰，就會露出一對傲人北半球，還擠出一條大深溝，讓網友看的血脈賁張，此外還直接露出底褲，沒有尺度的大膽作風讓網友看傻了眼，直呼直播都要這麼拚來衝觀看人數嗎?似乎認為行為有點過了頭。

這名賣茶妹的身分隨即被網友起底，原來是名為「鄭琦Kami」的JKF女郎，時常在社群平台分享火辣照的她，目前有6萬名粉絲追蹤，此外，她另外一個身分是宮廟禮生，曾擔任本屆大甲媽媽祖文化祭的御用禮生，照片中她身穿一套紅色旗袍，U型挖空設計露出事業線，讓所有人大飽眼福。

網友眼見她的火辣照，紛紛留言：「好漂亮的氣質女神，戀愛了」、「好漂亮氣質77女神，美腿好長好白喜歡」、「寶寶不要給我那麼美喔」、「怎麼看就是水啦」、「我的女朋友（開玩笑的）」、「精緻的臉，美極了」、「好美好火辣」、「女神真的太美了啦！沒有人贏得過」。