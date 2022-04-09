大甲媽遶境隊伍抵達彰化縣境，現場擠滿信眾熱情迎接。(吳建輝攝)

龐大的信眾將現場擠得水洩不通，鎮瀾宮董事長顏清標清拉著鑾轎帶領隊伍前進。(吳建輝攝)

有信眾看見彰化縣長王惠美，興奮的上前拍照。(吳建輝攝)

大甲媽繞境9日進入彰化境內，鑾轎在中午 左右進入彰化，比預定時間晚了約1.5小時，預計遶境彰化市一圈後，晚間駐駕南瑤宮。(吳建輝攝)

台中大甲鎮瀾宮8日晚間11點起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，繞境隊伍9日下午由台中經台一線大肚橋進入彰化縣境，彰化縣長王惠美等各級民意代表前往接駕，先後以清香、鮮花接駕，並掀轎簾面秉聖駕；而稍早因大甲地區已傳出群毆事件，讓彰化警不敢大意，強調若有違法將以現行犯逮捕。

大甲媽繞境9日進入彰化境內，鑾轎在中午 左右進入彰化，比預定時間晚了約1.5小時，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標清自壓轎，包括縣長王惠美、前議長白鴻森等人接駕，預計遶境彰化市一圈後，晚間駐駕南瑤宮，10日凌晨1點再從南瑤宮起駕往南，沿路經過花壇鄉、大村鄉、員林市、永靖鄉、北斗鎮、溪州鄉離開彰化境內。

而9日大甲媽鑾轎將在彰化市遶境超過20個小時以上，加上大甲地區已開打，還有每年民生地下道上演的「搶轎大亂鬥」，讓彰化警不敢大意，動員3000人次警力嚴防衝突；另外從9日開始也管制中山路、金馬路、自強路、彰美路、南瑤路等重要路口，提前置放改道牌，避免車輛與繞境路線衝突。

連日本土疫情確診案例都突破百人，往年開放香客入住的場所也多數取消，因此今年露宿街頭的香客恐增加，因此彰化當地有超過170家商家、加油站、宮廟等自願開放提供廁所讓稀客使用，縣府也核發大甲媽友善廁所標籤，民眾只要掃實連制條碼，就能進入使用。

而除了商家提供廁所外，彰化縣政府也設置流動廁所，以及開放縣府辦公大樓、圖書館等，提供香客使用，縣府也提供加入友善廁所的店家酒精、洗手乳、衛生紙等防疫物資，讓店家供應給香客使用。