一般公車大站位在鬧區，不僅附近店家燈光充足，站牌也有LED燈光。（蔡宗豪團隊提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區中華環線公車路線經過中華北路，部分公車站設在河堤旁，入夜後相當昏暗，居民擔心2020年長榮女大生事件重演，透過民代參選人反應「當地女學生傍晚6時後就不搭公車」，希望政府加強照明設備，台南市交通局盤點沿線站位，研議設置包括太陽能方式加強照明。

長榮大學外籍女大生2020年10月因放學後走在高鐵高架橋下昏暗道路，遭陌生凶嫌性侵殺害棄屍，網友狂轟道路昏暗成治安死角，台南市政府事後補強橋下照明設備。

台南市北區居民最近透過國民黨議員初選登記者蔡宗豪向市府陳情，北區中華北路河堤旁的部分公車站牌，因附近無店家，缺乏廣告看板燈光，站牌處又位在路燈照明死角，入夜後站牌處相當昏暗，甚至需拿手機照明，才能讓入站公車看見乘客。

中華北路上約有6處公車站牌，路線為中華環線公車，沿線行經成大、成大光復校區、台南一中、長榮女中、台南高商、家齊高中、崑山中學、台南高工等中學以上學校各站，常見學生在站牌下等公車。因中華北路上幾處公車站牌非大站，僅設滾筒式簡易站牌，未設LED燈照明，其中以大港寮站最昏暗。

當地居民表示，傍晚6時以後就沒有女學生敢在附近搭公車，有女學生反應，白天自搭公車，晚上太暗且等車時間長，改由父母接送。

蔡宗豪實地在傍晚走訪大港寮站測試，他認為，中華環線公車沿線是永康往返安平必經要道，無燈款的公車站牌恐成治安死角。呼籲政府針對昏暗路段，優先改善公車站牌照明。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，公運處將邀工務局盤點沿線站位，研議是否加強照明，市府近年建設智慧站牌或太陽能站牌，也納入設置考量中。