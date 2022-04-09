【愛傳媒樂風專欄】台灣妙妙廟，今天來到彰化市坑仔內的泰源宮。

偶然間發現此地，從牌樓向內看去，以為泰源宮是間小廟，後來才發現那小廟是五營，真正的泰源宮規模還不算小呢！

廟貌不古，不過主神「英烈聖侯」的祭拜歷史悠久，乃是雍正年間，福建長泰縣百姓渡過黑水溝到臺灣定居時帶過來的。

英烈聖侯俗名陳聳，是長泰有名孝子，幼年喪父，和母親兩人相依為命，平日在衙門負責傳遞公文的工作。偶然的機緣中，通過了呂洞賓與鐵拐李所化身的凡人之試煉，呂洞賓確認其孝行，鐵拐李確認其盡責的情操，玉皇大帝得知後，下旨賜鐵鞋一雙。這鐵鞋只要穿上，從此陳聳只要轉三圈，須臾便可來去漳、泉二州自如，送公文變得方便簡單。

一段時間後，陳聳的上司發現，為何其送公文速度如此之快，而且送回時墨跡均未乾，詢問陳聳，但陳聳因呂洞賓曾要他不可說出鐵鞋之秘密，以至於支吾其詞，縣太爺大怒，將其以莫須有的罪名下獄。

陳母得知兒子下獄，心急如焚，卻也想不出營救的辦法來，只能殺了一隻雞，要女兒送到牢裡探望。孝順的陳聳將雞肉扯下給母親，自己只留下雞骨頭，卻在食用時碎骨梗塞咽喉，死於牢獄之中。

陳聳去世之後，獄卒要搬動屍體卻怎麼搬也搬不動，而且屍臭飄散全縣，縣太爺十分驚異，他來到了陳聳的屍體前說道：「陳聳阿陳聳！汝在天之靈，若要成神就在縣城先聞香三天，若要財銀補償聞臭三天。」說也奇怪，之後三天縣城果真飄香三天，此一神蹟遂傳遍長泰縣。

縣太爺上書朝廷，要為陳聳塑神像並立廟，朝廷准奏，遂在元朝至正十九年由皇帝敕封陳聳為英烈聖侯，並在長泰縣建正順廟一座。

說到這裡，讀者大概已經知道為何祭拜英烈聖侯時不得用雞肉了吧。

此廟面積中等，廟中碑記有英烈聖侯的記載，但是和廟方1996年所編的泰源宮沿革不大相同，碑記中聖侯宮姓薛，沿革中為陳，不過這本沿革小冊子是廟方回大陸找到祖廟後再行考證過的，應該較為正確。

碑記中還有段聖侯公大戰王爺，並將王爺逐出長樂縣的故事，故事中說到王爺乃唐玄宗時三十六位進士，終日和玄宗唱歌彈琴不理政事，後因地震死亡才被玄宗封為王爺，聖侯公不願意和這些遊手好閒的王爺共處一縣，派神兵將其驅逐，從此長樂縣無人祭拜王爺。

廟中神明還有大使公、福德正神、虎爺、濟公禪師、天上聖母、中壇元帥、五營將軍、註生娘娘。聖侯公並配祀有文武判官，註生娘娘之神像手抱孩兒十分慈祥。

龍邊有永樂齋繡旗一面，應是屬於泰源宮駕前北管樂團。廟旁有五營元帥小廟一座，內中塑元帥神像一尊，五營聖者騎馬神像各一尊。

聖侯公的故事雖有神話的成分，但說明了民間信仰成神的標準，只要符合忠孝節義其中之一的標準，人人都有成神的可能，也是古人藉此來鼓勵黎民百姓修身立德的良好方式之一。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

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