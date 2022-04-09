本土疫情日益升溫，中央近期啟動「新台灣防疫模式」，強調以減災為目標，不追求全面清零、也不放任病毒肆虐。衛福部長陳時中8日解釋，民眾擔心「共存」就是整個放鬆、不管了，但「沒有！我們不會這樣做」，也希望大家不要鬆懈。國民黨副主席連勝文8日對此批評，當權者高官雖承認疫情已無法清零，但又猶豫不決是否要邁向與病毒共存，結果導致許多學校及家長、特別是父母親都是上班族的家庭無所適從，再次呼籲包括陳時中在內的民進黨大官，千萬不要以想選又走不掉的「類參選」心態，來處理這波嚴重影響台灣民眾的疫情。

面對近期多個縣市的學校都陸續停課，連勝文指出，當權者高官雖承認疫情已無法清零，但又猶豫不決是否要邁向與病毒共存，結果導致許多學校及家長、特別是父母親都是上班族的家庭無所適從！按照現行的停課標準及處理學生確診的作業模式，是以清零為目標，但如果要共存，那校園，特別是無法接種疫苗的小學校園，又要如何處理？

連勝文提到，在台灣5歲到12歲的兒童，是無法像在美國一樣接種疫苗，但兒童若不幸染疫，雖然症狀可能輕微，但家長絕對不可能把小孩一個人送去隔離，或是丟在家裡檢疫，一定需要陪伴，若父母親因此染疫，甚至影響到家中未接種疫苗的長輩，這後果就會變得非常嚴重！因此小朋友若不幸染疫，真的會衝擊到每個家庭的正常生活。

連勝文說，絕大多數的台灣民眾都期待能早日回歸正常生活，但如果必須要走向與病毒共存，則台灣勢必要做好充足的準備，但當權者似乎還不知道要如何面對這些困難的問題，因此再次呼籲，「包括陳時中在內的民進黨大官，要徹底摒除政治私欲，不要以年底選舉、而要以民眾的生命安全為最重要的考量，也千萬不要以想選又走不掉的『類參選』心態，來處理這波嚴重影響台灣民眾的疫情」。