居住基隆中正區70多歲謝姓婦人，8日上午接到電話，自稱是謝婦女兒，因急需用錢要求匯款98萬，雖謝婦聽口音有異稍微懷疑，但仍到基隆第一信用合作社匯款，臨櫃行員察覺異狀，立即通知警方到場，發現匯款帳戶已列警示帳戶，苦勸30多分鐘後謝婦才發現自己差點遭到詐騙。

據了解，謝婦獨居在家，當日接到一通無顯示號碼電話，電話那端不斷強調自己是謝婦女兒，因買房子需要貸款頭款，要求代墊98萬元到指定帳戶，謝婦雖然聽到口音有點懷疑，但對方聲稱自己感冒，加上使用話術頻頻洗腦，讓謝婦沒有打電話跟女兒確認，就匆匆到基隆第一信用合作社匯款。

當謝婦臨櫃辦理匯款時，行員發現狀況有異常，對方不斷來電催促，行員為求謹慎要求聆聽，也發現對方口音有異，立刻勸阻同時通報警方，警察到場後利用165防詐騙系統查詢，發現匯款帳號已被列為警示帳戶，馬上苦勸謝婦不要匯款，同時找出很多類似案例給謝婦看，謝婦才恍然大悟自己差點被詐騙。

事後謝婦不斷感謝機警行員與到場警察，守護住自己的血汗錢，基隆市警察局呼籲，接到來路不明號碼電話，自稱親友的借錢電話，千萬要冷靜以對，最好自己能找到該名親友電話打過去求證，也能夠撥打165反詐騙電話，由警方協助處理判斷，以免自己成為詐騙受害者。