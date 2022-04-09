新冠肺炎疫苗開打以來，截至4月7日，國內65歲以上長者仍有逾1成連1劑疫苗都未接種。由於長者屬於重症死亡高風險對象，中央流行疫情之虎指揮中心今宣布，延長長者打疫苗500元衛教品獎勵措施至5月底，呼籲長者儘速接種。

根據指揮中心統計，國內新冠肺炎疫苗接種率第1劑已達83.6%，第2劑約78.7%，追加劑約52.0%，其中65歲至74歲長者第1劑施打率為86.9%，第2劑為83.3%，追加劑為69.4%，而75歲以上長者第1劑接種率仍僅為76.6%，第2劑為71.2%，追加劑為55.5%，仍有超過1成的長者連1劑疫苗都尚未接種。

面對國內本土疫情升溫，為鼓勵65歲以上佔中更好的接種疫苗，指揮官陳時中今宣布，原訂實施至明天的長者打疫苗500元(含)以下衛教品獎勵措施，將延長實施至今年5月31日止，不管接種任何1劑疫苗，都能取得獎勵。

指揮中心提醒民眾，接種新冠肺炎疫苗可降低長者等高風險族群重症、住院或死亡風險，籲請長者儘速前往接種，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。

民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。