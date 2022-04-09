足跡

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中央9日公布新竹縣新增8例確診案例，包含台中婚宴延伸仁慈醫院群聚3例、柔術運動館群聚1例、新豐友人圈群聚3例及不明感染源1例。衛生局要求仁慈醫院即日起暫停急診、手術、檢查、治療、疫苗接種和健檢，門診僅維持舊有病患看診取藥。

衛生局指出，台中婚宴延伸仁慈醫院群聚新增3例，案26514為20多歲女性，案26777為40多歲女性，2人為醫院8樓負責照顧確診個案的護理師，案26776為50多歲女性，是8樓清潔人員，3人均高風險工作定期採檢，昨陽性確診，CT值14.9-37.3間。目前初步疫調匡列接觸者有7名醫護居家隔離，4名家人自我健康監測。

案26513為40多歲女性，是案25166的母親，為柔術館群聚相關，正匡列居家隔離中，一採陰性，二採陽性確診。柔術館群聚累計已9例確診。

另外，竹縣情侶親友群聚相關今天增加3例，案26778案和26957為就讀新竹市某高中的男學生，2人主動快篩陽性，案26956為20歲女性，是另一名同班同的姊姊，因朋友圈有人確診而主動採檢後確診。

案26676為40多歲男性，日前出現喉嚨痛休假後，應公司要求快篩，結果陽性，目前正疫調中，初步匡列接觸者居隔22人、自主健康管理3人、自我健康監測1人。

台北市確診者案25896曾至新竹縣湖口鄉一處餐廳用餐，各確診足跡陸續完成消毒，衛生局針對各群聚事件及不明感染源持續疫調、匡列、採檢。興隆國小採檢2196人，全數陰性；仰德高中採檢1646人，1636人陰性，10人檢驗中。

竹縣社區篩檢站持續開設，9、10兩天晚間6時至9時於竹北新仁醫院急診室外提供篩檢服務，衛生局呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

新竹縣因疫情學校相關採檢結果訊息如下：

竹北市：鳳岡國中因1名學生的同住家人確診，該班7日預防性停課1天。相關匡列人員採檢結果全數為陰性。

十興國小2學生確診，全校停課至4月11日。全校採檢均陰性。興隆國小1學生確診，該班停課至4月11日。4月8日全校採檢結果全數為陰性。橡樹美語補習班2外籍教師確診，停課至4月11日。全校採檢均陰性。

新豐鄉：新豐國小附設幼兒園幼生與確診者共餐，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。新豐非營利幼兒園幼生因同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。

湖口鄉：湖口高中國中部1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。