雖然戴口罩會把雙唇遮住，不過這並不能澆熄美妝控對唇膏的熱情！嬌蘭、DIOR迪奧、M‧A‧C、RMK推出唇膏新品，質地從水潤、自然光澤到霧面應有盡有，快來看看哪款最能讓你燃起美妝魂。

▍1.嬌蘭KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏

嬌蘭推出「KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏」全新花漾4色，不需護唇膏打底也能打造水嫩雙唇，其中「#139牡丹豆沙」是能自然提升氣色的豆沙裸色，日常妝必備，若想要展現氣勢妝容，則不能錯過「#519朱槿磚紅」，艷麗摩登的磚橘色一抹營造女神氣場。

MODEL示範嬌蘭KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏#139牡丹豆沙。（邱映慈攝）

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏#139牡丹豆沙手部試色。（邱映慈攝）

嬌蘭推出全新芳香的「KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏」，富含蜂蜜與蜂膠等高度自然來源成分，完美平衡護膚和化妝功效，可強化自然唇色，並添加些許光澤，持續修護並保養雙唇。質地柔滑迷人、瞬間融化，令人驚豔，只要輕輕滑過雙唇，便能帶來持續的舒適感。

KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏手部試色，上至下：775罌粟艷紅、319蜜桃暖橘、258玫瑰裸粉。（邱映慈攝）

MODEL疊擦KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏258玫瑰裸粉、KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏749鬱金香艷紅。（邱映慈攝）

▍2.DIOR迪奧癮誘唇膏

迪奧以時尚配件為靈感設計，推出全新「迪奧癮誘唇膏」，注入純淨升級配方，除了添加迪奧經典花植護唇成分，同時融入茉莉花蠟，有效滋潤使雙唇滑順保濕，向日葵花蠟、米糠萃取能抵抗日曬傷害，有效抗氧化，使唇部光澤更加飽和，持久綻色，梅果精油蘊含豐富油脂，能舒緩雙唇不適，讓塗抹唇膏變成一種頂級享受。

MODEL示範DIOR迪奧癮誘唇膏#Dior 8，極致顯白，既時髦又復古的磚紅色，全新經典主打色，百搭搶眼。（邱映慈攝）

DIOR迪奧癮誘唇膏8款主打色選。（邱映慈攝）

「迪奧癮誘唇膏」突破性配方融合極致舒適輕盈質地，柔滑好推保濕不黏膩，一抹瞬間完美融入，彷彿賦予雙唇極致舒適的第二層肌膚，並瞬間綻放高飽和的極致釉光，閃耀潤澤，為時尚女性妝點完美雙唇。同步推出3款精品級外殼可任意搭配，展現時尚態度。

全新迪奧癮誘粉漾潤唇膏#Dior 8。（圖／邱映慈攝）

迪奧癮誘唇膏#Dior 8。（圖／邱映慈攝）

迪奧癮誘唇膏推出3款精品級外殼。（圖／邱映慈攝）

▍3.M‧A‧C絲柔粉霧奢緞唇膏

M·A·C推出首款高訂細管造型奢華唇膏，質地輕柔滑順，雖然是霧面唇膏，不過因為添加舒芙蕾保濕粉體，膏體接觸雙唇後瞬間霧化，能長時間滋潤並滋養乾涸唇瓣；獨特親膚彈力凝膠，極致包覆與雙唇緊密貼合，創新空氣天鵝絨質地填補唇紋同時極度顯色。

MODEL示範M‧A‧C 絲柔粉霧奢緞唇膏#899玫瑰誘惑。（圖／邱映慈攝）

M‧A‧C 絲柔粉霧奢緞唇膏。（圖／邱映慈攝）

M‧A‧C絲柔粉霧奢緞唇膏暱稱為「壞壞黑魔杖」，消光黑霧面管身，刻有閃耀奪目的金色M·A·C LOGO，管身上的一圈鑲金時髦高冷得讓人想立即擁有。（圖／邱映慈攝）

▍4.RMK瑩柔潤透口紅

RMK瑩柔潤透口紅質地介於亮澤和霧面之間，油和清透粉末的雙重效果，賦予雙唇原生般的微光澤感，以均衡比例調合的光滑球狀粉末與高服貼度的板狀粉末，塗抹時能形成霜狀的柔軟薄膜，滑潤的延展性且緊密服貼。

RMK瑩柔潤透口紅。（圖／邱映慈攝）

RMK瑩柔潤透口紅全試色。（圖／邱映慈攝）

RMK瑩柔潤透口紅當中鮮明的彩色粉末，以絕妙的均衡比例添加無雜質的清透粉末，賦予色澤清晰透明感。因此，更真實的高顯色效果，讓唇部和肌膚之間形成鮮明對比的同時，使膚色更顯亮麗。塗抹後唇部印象立即鮮明亮眼。

RMK瑩柔潤透口紅#08 Kind Heart。（圖／邱映慈攝）