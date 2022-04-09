雖然戴口罩會把雙唇遮住，不過這並不能澆熄美妝控對唇膏的熱情！嬌蘭、DIOR迪奧、M‧A‧C、RMK推出唇膏新品，質地從水潤、自然光澤到霧面應有盡有，快來看看哪款最能讓你燃起美妝魂。
▍1.嬌蘭KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏
嬌蘭推出「KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏」全新花漾4色，不需護唇膏打底也能打造水嫩雙唇，其中「#139牡丹豆沙」是能自然提升氣色的豆沙裸色，日常妝必備，若想要展現氣勢妝容，則不能錯過「#519朱槿磚紅」，艷麗摩登的磚橘色一抹營造女神氣場。
嬌蘭推出全新芳香的「KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏」，富含蜂蜜與蜂膠等高度自然來源成分，完美平衡護膚和化妝功效，可強化自然唇色，並添加些許光澤，持續修護並保養雙唇。質地柔滑迷人、瞬間融化，令人驚豔，只要輕輕滑過雙唇，便能帶來持續的舒適感。
▍2.DIOR迪奧癮誘唇膏
迪奧以時尚配件為靈感設計，推出全新「迪奧癮誘唇膏」，注入純淨升級配方，除了添加迪奧經典花植護唇成分，同時融入茉莉花蠟，有效滋潤使雙唇滑順保濕，向日葵花蠟、米糠萃取能抵抗日曬傷害，有效抗氧化，使唇部光澤更加飽和，持久綻色，梅果精油蘊含豐富油脂，能舒緩雙唇不適，讓塗抹唇膏變成一種頂級享受。
「迪奧癮誘唇膏」突破性配方融合極致舒適輕盈質地，柔滑好推保濕不黏膩，一抹瞬間完美融入，彷彿賦予雙唇極致舒適的第二層肌膚，並瞬間綻放高飽和的極致釉光，閃耀潤澤，為時尚女性妝點完美雙唇。同步推出3款精品級外殼可任意搭配，展現時尚態度。
▍3.M‧A‧C絲柔粉霧奢緞唇膏
M·A·C推出首款高訂細管造型奢華唇膏，質地輕柔滑順，雖然是霧面唇膏，不過因為添加舒芙蕾保濕粉體，膏體接觸雙唇後瞬間霧化，能長時間滋潤並滋養乾涸唇瓣；獨特親膚彈力凝膠，極致包覆與雙唇緊密貼合，創新空氣天鵝絨質地填補唇紋同時極度顯色。
▍4.RMK瑩柔潤透口紅
RMK瑩柔潤透口紅質地介於亮澤和霧面之間，油和清透粉末的雙重效果，賦予雙唇原生般的微光澤感，以均衡比例調合的光滑球狀粉末與高服貼度的板狀粉末，塗抹時能形成霜狀的柔軟薄膜，滑潤的延展性且緊密服貼。
RMK瑩柔潤透口紅當中鮮明的彩色粉末，以絕妙的均衡比例添加無雜質的清透粉末，賦予色澤清晰透明感。因此，更真實的高顯色效果，讓唇部和肌膚之間形成鮮明對比的同時，使膚色更顯亮麗。塗抹後唇部印象立即鮮明亮眼。
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