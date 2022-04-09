新冠肺炎今增1例死亡 沒打過疫苗！病史曝

新冠肺炎疫情升溫，這波Omicron本土疫情中，今一口氣新增5例中重度個案，其中1人死亡，為90多歲未接種過任何1劑新冠肺炎疫苗的女性。根據中央流行疫情指揮中心統計，今年以來的本土個案中，中重度個案都集中在70歲以上，其中90歲以上的中重症比例高達5成，4人中就有2人，另死亡個案則累計2人，1人80多歲、1人90多歲，呼籲長者儘速接種疫苗。

今增5例中重症個案。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日的死亡個案為3月本土疫情的通報個案，是北部一名90多歲女性，具巴金森氏症、高血壓病史，未接種任何1劑新冠肺炎疫苗，為案23030接觸者，居家隔離期間因症採檢，於4月4日確診。

婦女住院期間，血氧濃度一度低於94％，需要使用氧氣面罩，經X光檢查發現有細菌性肺炎、敗血性休克，雖然使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，仍不幸在4月7日離世，曾入住加護病房，為今年本土個案的第2例死亡。

羅一鈞表示，另外4名中度個案，有2人50多歲、1人70多歲、1人90多歲，沒有入住加護病房，都曾一時氧氣濃度低，曾有慢性病、心血管疾病、癌症病史。4人中，2名高齡個案都沒有接種疫苗，另2名50多歲男性則曾接種2劑、3劑疫苗，初期檢查發現血氧濃度偏低，但經X光判斷沒有肺炎，後續治療都穩定。

中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

今年以來，國內累計的3108例本土個案中，中重度、死亡個案都集中在70歲以上，其餘年齡層都低於1％。高齡個案中，70歲以上的中重度比例為2.2％、80歲以上為4.5％，90歲以上則是50％。90歲以上的個案相當少，只有4人，但是有2人都是中重度個案。死亡個案則累計2人，1人80多歲，1人90多歲。整體而言，本土疫情無症狀、輕症比例為99.68％，無症狀及輕症則是0.32％，但是70歲以上的族群風險較高，特別呼籲長者把握機會接種疫苗。