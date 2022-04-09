苗栗縣造橋鄉談文火車站擁有百年歷史，是苗栗縣政府縣定歷史建築，造型優美。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉談文火車站擁有百年歷史，是苗栗縣政府縣定歷史建築，造型優美。（謝明俊攝）

談文國小師生利用收木材打造談文火車站縮小版模型。（謝明俊攝）

談文國小師生利用收木材打造談文火車站縮小版模型，並在後方牆上簽名留念。（謝明俊攝）

談文國小師生利用收木材打造談文火車站縮小版模型。（謝明俊攝）

談文國小校長曾瑞雲倡導開放學風，讓小朋友自在地在大樹下上母語課。（謝明俊攝）

新竹市香山火車站及苗栗縣談文火車站都是成立在日據時代的古蹟建築，在地方文史戲曲工作者的牽線下，兩個火車站所在地的香山朝山國小及造橋談文國小，決定攜手探究2座老車站的歷史故事，談文國小師生還以回收木片，共同做成談文車站的縮小版模型，未來還要轉化成戲劇表演來闡釋車站故事，讓學生更深化了解在地文史。

新竹香山火車站與苗栗造橋談文火車站，剛好是位在竹南火車站的南北兩端，香山火車站現屬甲種簡易站，談文火車站則屬招呼站，香山火車站現今的站體是在1928年完工，為木造日式建築，以阿里山檜木建成，目前是新竹市定古蹟。談文車站則興建在1922年，至今剛好百周年，談文火車站因屋面構造多樣、簷廊木構形式特殊，被苗栗縣政府於2008年公告登錄為縣定「歷史建築」。

長期投身在新竹市地方文史戲曲研究推廣的老師巫素琪，在踏查香山及造橋海線鐵路過程中，發現香山、談文兩座小型火車站有許多相同因素，因而起意串聯任教的香山朝山國小與談文火車站所在的談文國小，共同來探查2站背後歷史背景及故事，獲得談文國小校長曾瑞雲及全體師生的熱烈響應。

日前，談文國小老師率領參與的14名學童，前往談文火車站實地踏查，在當地耆老導覽解說談文站的故事，師生返校後決定以手作拼貼回收木材，來製作談文站的縮小版模型，師生共花了3個多星期時間完成，作品無論是斑駁的牆壁與柱面、深色屋瓦、甚至牛眼窗都創作出來，讓這座模擬百年建築特色的模型栩栩如生，讓參與的全體小朋友們都好有成就感，特別在模型牆壁上簽名留念。

據參與踏查學生回述耆老講述談文車站故事中，讓學生印象最深刻的莫若「柴老伯保護村民」的故事。內容回到2戰末期，當時的台灣仍屬日據統治下，美軍反攻將台灣列入戰略打擊目標之一，經常對台灣發動空襲，其中談文火車站因屬日軍建材重要運輸站，因而被美軍鎖定為空軍轟炸的重要目標。

談文國小距離車站不過數百公尺，學校側門有座先人墳墓，後人稱為柴老伯之墓，一日，美國空軍轟炸機經過談文站，見到站內剛好停了一列火車，轟炸機投彈手決定對談文站內列車投擲1枚炸彈，結果炸彈離奇偏離車站，落到柴老伯的墓前，並未引爆成了未爆彈，當時車站聚集多名村民躲在火車下避難，幸運地逃過一劫，事後，村民認為是柴老伯顯靈，用自己護住炸彈不讓爆炸，救了村民，此後，每年冬至前後，村民都會煮湯圓送至柴老伯墓前，感謝保佑之恩，這項習俗至今仍存，而整個故事內容，恰與老電影「稻草人」有非常相似之處。

完成模型製作後，談文國小師生在巫素琪的安排下，進一步計畫要共同創作將談文站的故事化為戲曲表演的方式呈現，將分別在香山、談文等2個火車站實地演出，目前師生正努力構思戲劇大綱架構中，期望未來可以創作出感人的戲劇作品出來。