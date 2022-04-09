最新型坦克殺手無人機「彈簧刀」（Switchblade）-600

美國為了協助烏克蘭對抗俄軍，送了10架最新型坦克殺手無人機「彈簧刀」（Switchblade）-600上戰場。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，「彈簧刀」-600結合了無人機和飛彈技術，比美國3月捐贈基輔的100架「彈簧刀」-300更強大。

「彈簧刀」無人機能在戰場上空盤旋，以搜尋目標，並以內建的飛彈式彈頭加以攻擊。他們能由小隊，甚至單兵攜帶並操作。「彈簧刀」-300僅重2.5公斤，能裝入後背包。而較大、較重的「彈簧刀」-600則有強大到足以摧毀坦克的彈頭，但成本只有威力同等飛彈的零頭。

據製造商「空境」（AeroVironment）說，這兩款無人機的滯空時間分別為15 和 40 分鐘，航程則分別是10與40公里。由於它們所使用的是電動引擎，執行任務時幾乎無聲，並能從程式設定的自動飛行，轉為透過平板觸控螢幕操控的人為操作。此外，它們也能在最後一刻放棄攻擊，重新鎖定其他目標。

坦克殺手無人機「彈簧刀」（Switchblade）

中國無人機「蜂群」系統

美國早在2010年代時，就開始在阿富汗部署「彈簧刀」-300，以對付塔利班（Taliban）。北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，「彈簧刀」-600部署到烏克蘭，正是觀察它們對付俄軍坦克表現的良機。他說，「彈簧刀」容易攜帶並操作，也很容易隱藏。因此，它們可以大大提高小型步兵班的火力和攻擊範圍，尤其是在特殊戰術用途上，更是如此。

不過，它們就像小型無人機般，容易受到干擾和欺騙。在大規模部署的狀況下，數據控制和通訊的可靠性也成問題。而中方國營和私營企業至少研製了5款類似「彈簧刀」的無人機，其中最著名的，就是從2016以來，先後在各防務展上亮相的「彩虹901」 （CH-901）無人機。它是由國營的中國航天科技集團打造，外觀類似「彈簧刀」，機翼和尾翼可折疊，放入發射管，等發射後才彈出。它可以從地面發射，也能從發射車的「蜂群」系統發射。