中央流行疫情指揮中心今公布嘉縣新增9確診個案，分別為陸軍101旅精忠營區7人，另2人是外縣市確診者的接觸者，皆是陰轉陽病例，而精忠營區累計至今已有16人染疫，且都是同梯入伍新兵。
縣府指出，今精忠營區新增7例均為同梯入伍新兵，分別為案26520、案26785、案26786、案26787、案26788、案26789和案26790，另新增2案，案號26677因3日至6日於外地旅遊，經他縣市匡列為接觸者後，以防疫巴士專車送返家中居隔，第一次PCR採陰，8日出現咳嗽症狀，安排PCR採檢陽性確診。
另1案號中央尚未編號，該案4月4日與案25431於他縣市KTV唱歌匡列居家隔離，8日快篩陽性，經衛生局安排PCR採檢陽性。
嘉義縣長翁章梁表示，今公布9例包括精忠營區7案，皆為昨天4月8日針對隔離中新兵371人加強快篩，364人陰性，有7人陽性，7人經PCR採檢後確診，全案累計16人，所幸離營休假人員194人篩檢結果皆是陰性。
精忠營區101旅陸軍陽性確診陰轉陽PCR
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