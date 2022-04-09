中國證監會2日公布境外上市新規之後，中美審計摩擦出現緩解跡象，推升境外中概股股價反彈，其中阿里巴巴又將買回庫藏股規模調升至250億美元，使得阿里港股股價由3月中旬的71港元低位反彈至105港元附近。

香港經濟日報報導，根據中央結算系統（CCASS）資料顯示，一神秘大戶在4月4日將2.95％或6.4億股阿里巴巴轉入其美股ADS託管行花旗，以當日收市價113.7港元計，貨值近712.63億港元。此舉也讓花旗的阿里港股持倉由12.87％增至15.82％。

報導指出，阿里巴巴2019年11月26日赴港掛牌上市當日，曾有大手阿里轉入花旗持倉，下一次倉位出現大幅變動是在2020年11月初，當時大戶將12億阿里持倉搬到香港。

自2021年中國捲起中概股風暴後，幾乎每隔三至四個月就會神秘大戶將大手阿里搬貨到香港，不過每次大戶搬貨後，阿里股價往往承壓。連同此次行動，大戶累將57.7億股或26.6％轉入花旗。