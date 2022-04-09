峨眉鄉公所新辦公廳舍示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

峨眉鄉公所和代表會辦公廳舍老舊，耐震系數不足，將拆除重建，縣府補助4千萬元外，並協助向營建署爭取列入前瞻基礎建設計畫，獲核定補助7千萬，目前正進行細部設計及工程招標，完工後將提供安全舒適的洽公環境。

民政處表示，峨眉鄉公所、鄉民代表會、戶政事務所、調解委員會未來將共同進駐新的辦公廳舍，鄉公所拆除重建的施工期間，鄉公所人員將暫借鄉內老人文康中心辦公，縣府另外也挹注專款，負擔未來戶政事務所內部新建的軟硬體設施。

縣長楊文科關心各鄉鎮市公所的建物安全，指示民政處調查辦公廳舍現況，了解有無重建需求，竹北市公所去年間已完成辦公廳舍耐震補強工程，芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程獲內政部前瞻建設計畫補助7200萬元，預計6月中旬完工。

規畫辦理中的竹東綜合行政中心，將整合竹東鎮公所及代表會、南區婦幼服務館、竹東鎮戶政事務所、竹東地政事務所、稅務局竹東分局等單位聯合進駐，並配合竹東鎮轉運站地下停車場興建，鎮公所今年起逐年編列興建辦公廳舍經費，由縣府主辦的轉運站地下停車場興建進度達5成6，完工後將現新都心的新氣象。

北埔鄉綜合行政中心遷建計畫，縣府已列入縣內重大建設，鄉公所去年4月與地主簽訂土地買賣契約，目前正在委外辦理綜合行政中心先期規畫，後續將透過縣政府爭取內政部補助。

湖口鄉綜合行政中心的遷建，已納入縣府中程施政計畫，鄉公所有償撥用王爺壟都市計畫區內土地，正辦理地目變更作業中。

關西鎮辦公大樓興建案在研議階段，因規畫新址在牛欄河旁的行水區，需變更使用分區；五峰鄉公所原址拆除重建案，涉水土保持問題待解決，尚在研議中，縣府都將積極協助辦理。