台中建國市場繼4月10日第4度舉辦揪團打疫苗，以提升疫苗施打率。（台中市東區區公所提供）

全台疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布台中市9日新增7例確診病例，包括8日還未領有案號80多歲清水區臥床爺爺的妻子、就讀新社高中國中部2名學生等3例，另在清明掃墓接觸到確診者的沙鹿國中女學生也確診，沙鹿國中該班級也將從停課1天變停課10天；其他4例仍待台中市長盧秀燕公布。

此波本土疫情爆發迄今，台中市累計已有30例本土病例，相關傳播鏈以台中婚宴、花蓮旅遊以及琉球民宿感染為主，目前都是可溯到相關感染源；相前有2位80歲以上的長者確診收治在醫院隔離治療，最新疫情發展，台中市長盧秀燕也將在下午3點召開中市流行疫情記者會說明。

而因應日漸升溫的疫情，加上台中「三月肖媽祖」的慶典季節又來到，中央規定打完三劑疫苗才可參加遶境盛會，所以，台中建國市場繼今年1月16日、2月20日、2月27日加開疫苗快打站後，也將於4月10日第4度舉辦揪團打疫苗，以提升疫苗施打率。

建國市場自治會會長蔡鈴欽表示，本次將在建國市場福德祠旁設置疫苗外展站，攤商、會員、消費者或一般民眾皆可到場施打，市府衛生局將限量供應300劑莫德納疫苗，從上午9時起至12時、打完為止，歡迎市民朋友踴躍前往施打。

東區區公所溫馨提醒，市民朋友前往施打請記得帶健保卡、小黃卡，如果小黃卡遺失者，可於現場補發；65歲以上長者到場施打，還可領取500元禮券及500元現金。