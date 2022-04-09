婦急領42萬元 警戳破騙局阻詐

新北市永和警分局得和派出所8日上午11時30分接獲永豐銀行行員報案，有一名婦人疑似遭到詐騙，經員警到場了解，發現為詐騙手法，現場向婦人說明歹徒慣用的詐騙手法，成功地保住婦人42萬元所有積蓄。

高姓行員通知有一婦人要提領大額現金，疑似遭到詐騙，警員許智彥及謝心潔立即前往處理，兩警到場了解案情，81歲鄒姓婦人表示接獲歹徒電話，自稱為警察隊長，表示鄒婦在外積欠債務，需提領現金42萬元，並且在家中交付，指示被害人至銀行領錢， 鄒婦手足無措急著到銀行要提領戶內所有積蓄，行員一聽直覺是詐騙集團所為，立即報警，警方到場後告知為詐騙行為，不可取信，鄒姓婦人才驚覺遭詐騙，婦人及家屬對於員警及行員積極協助民眾保住積蓄相當感謝。

永和警分局表示，本次幸好有行員機警察覺有異立即報警與員警一同耐心勸說勸阻，方能成功攔阻婦人提款。藉此提醒，如有遇到類似情境，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。