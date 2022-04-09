1名女網友在《爆料公社》抱怨，她小時候父母離異後，沒有人願意養她，是姑姑把她帶大的，去年12月姑姑去世後，爸媽在靈堂前聽到，原PO可以分得300萬元的遺產及1棟房子，便一直以親情為由要求她分錢，讓她心寒表示：「原本還以為姑姑過世後，父母會給她一點溫暖，現在想起來真是太噁心了」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在《爆料公社》發文表示，她從小就被爸媽丟來丟去，父母離婚後連阿公也不想養她，最後是姑姑將她帶大的，去年12月姑姑過世了，遺囑內提到要將所有財產都留給原PO，除了戶頭上的現金外，還有現在居住的公寓，律師告訴她扣除稅金後，大約有300多萬。

原PO的爸媽在靈堂聽到後，一直要她把錢跟房子交出來，2人還因此在靈堂前大打出手，原PO表示，她已經21歲了，是個成年人，律師說她有權自己處理，而且母親還在姑姑喪事期間一直要跟原PO對半分姑姑留下的現金，說是報答把她生下來的恩情。

原PO不肯，父母就到處說她不孝，爸爸今天還打電話來說要提告，如果不想吃官司，就交出現金100萬， 令原PO覺得以前父母完全沒在關心她，如今卻因為錢一直打來騷擾她，她原本希望爸媽能在姑姑過世後能給她一點父母的溫情，看來現在只有談到錢他們才會想起她，原PO心寒表示，真的是太噁心了。

網友們看到後紛紛留言：「離的越遠越好，好好過自己的生活，保護好自己」、「這世上就是有不愛自己小孩的父母 ,雖然想起來就心酸 ,但是真的別心軟。」、「妳要學習保護好自己，遠離他們，能躲多遠；就躲多遠」、「妳可能也要去法院聲請斷絕關係，不然他們就要來來給妳養。如果妳不養他們，他們還去告妳棄養父母」。