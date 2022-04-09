為提供民眾即時又確實的地政資訊，台中市府地政局推動「158PLUS空間資訊網」地政應用服務平台，整合各部門資訊，提供地籍圖資、開發區位、重劃徵收、不動產交易資訊及使用分區、各式環境圖層等查詢服務，只要在家登錄空間資訊網，即時取得所需的各項訊息。

地政局長吳存金表示，地政局綜理台中市土地開發、用地取得及不動產保存登記等業務，攸關人民財產權益、生活品質及社會公益，為方便民眾，特別統整各項文字數據、並結合地理空間資訊，透過「158PLUS空間資訊網」平台呈現，以地圖化方式展現全市各區市政資訊。

地政局資訊室主任盧德華說，「158PLUS空間資訊網」以一次到位、無所不包、保障權益為目標，提供多樣化的台中在地地政資訊，有相關資訊需求的民眾可上網站( https：//lohas.taichung.gov.tw/webgis/index.html )了解。