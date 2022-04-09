警方於BTM機台宣導假投資詐騙訊息。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

BTM(比特幣自動櫃員機)監管程度較低、匿名性較高，易淪為歹徒洗錢、詐騙等犯罪工具。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

永康警分局長甘炎民(左三)前往國泰世華銀行感謝行員協助警方為民眾守住200多萬。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

投資虛擬貨幣蔚為熱潮，台南一名吳姓男子日前到銀行打算將200多萬元現金兌換美金，再轉入「幣安交易所」，行員機警通報警方即時攔阻。永康警分局指出，每月約有1、2件虛擬貨幣投資詐騙案，金額從數十萬到上百萬不等，鑑於「BTM」比特幣自動櫃員機易淪為歹徒洗錢、詐騙犯罪工具，警方主動於BTM櫃員機旁設防詐立牌，提醒民眾勿陷詐騙圈套。

警方指出，吳男於某投資分享討論網站得知可購買虛擬貨幣比特幣，下載網站推薦「幣安APP」操控交易買賣，依APP操作程序至銀行欲提領200多萬元兌換美金後，再轉入「幣安交易所」提供海外帳戶，在員警及銀行行員勸說下，成功攔阻購買比特幣詐騙。

警方發現，詐騙集團通常透過社群軟體、手機應用程式、交易所、代幣販賣等手法，讓民眾誤信可獲取高報酬投資，由於加密貨幣已成為主要投資詐騙類型之一，且其交易途徑除線上交易所，目前也已有「BTM」，因BTM監管程度較低、匿名性高，易淪為歹徒洗錢、詐騙犯罪工具，例如可要求受害人使用BTM購買加密資產，再將資金轉入特定帳戶詐騙。

為減少虛擬貨幣詐騙案件發生，永康警分局長甘炎民除率副分局長、偵查隊隊長及所長拜訪轄區內BTM業者，也於BTM機檯周圍設立防詐人形立牌宣導，供民眾在投資交易前，審視是否可能身陷詐騙圈套。甘炎民表示，現階段，虛擬資產尚無法可管，警方主動與業者建置「最後一道防護網」，希望能即時在防制犯罪與防詐上發揮效用。