俄羅斯今天宣布，以「違反目前的俄羅斯聯邦法律」為由，關閉在俄羅斯運作30年的人權觀察與國際特赦組織等15個組織的駐俄辦公室。

俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動進入第44天，有數以千計民眾遭殺害，超過1100萬人逃離家園或國家，釀成自第2次世界大戰以來最嚴重的難民危機。

人權觀察（Human Rights Watch）在俄羅斯運作已有30年之久，國際特赦組織（Amnesty International）是自1993年起在俄羅斯設有辦公室。

俄羅斯司法部在聲明中說，有15個組織因為「違反目前的俄羅斯聯邦法律」，他們的國際組織與外國非政府組織（NGO）登記資格遭撤銷，但沒有提供進一步資料。

俄羅斯也關閉卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）、弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）、艾伯特基金會（Friedrich Ebert Foundation）、阿迦汗基金會（Aga Khan Foundation） 、波蘭社區協會（Wspolnota Polska Association）等組織的駐俄辦公室。

人權觀察歐洲與中亞區副主任登伯（Rachel Denber）說，毫無疑問此舉是在回應這些組織對俄侵烏的報告。

登伯在聲明中告訴法新社：「俄羅斯政府已經非常清楚地表明，關於保護烏克蘭平民方面，任何事實都沒有用處。」

曾領導人權觀察駐莫斯科辦公室的登伯說，人權觀察將持續在俄羅斯運作。

她又說：「自蘇聯時代以來，在俄羅斯還是封閉的極權國家時，人權觀察就在俄羅斯運作。我們找到記錄侵犯人權事件的方法，未來也會這麼做。」

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）說，她的組織也將持續支持俄羅斯人。

她在聲明中說：「我們將加倍努力揭發俄羅斯在國內外惡名昭彰的侵犯人權行徑。」

「在有許多運動人士和異議人士入獄、遭殺害或流亡，獨立媒體遭抹黑、查禁或被迫自我審查，公民社會組織遭取締或清算的國家，如果克里姆林宮試圖要你閉嘴，那肯定是做了對的事。」

過去一年來，俄羅斯當局主導針對異議人士與獨立新聞媒體的打壓行動，稱非政府組織與媒體機關為「外國代理人」，規模為前所未見。

這個標籤令人想起蘇聯時代的「人民公敵」一詞，目的在形容收受海外資金且在政治上活躍的個人或團體。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110409