「表王」百達翡麗（Patek Philippe）發表編號5470P-001十分之一秒單按把計時碼表，是品牌第一只可測量至1/10秒的計時碼表，為此百達翡麗耗時十年研發，光是獨家專利就高達31項，其中有7項專利是專為CH 29-535 PS 1/10手上鍊機芯所設計，製作難度與陀飛輪、三問及雙針計秒計時等高複雜腕表不相伯仲，是製表技術研發的重要里程碑。

為了凸顯1/10秒精確計時的特色，有銀白色秒針與紅色1/10秒計時指針，後者比前者快5倍，兩相比較，更添律動美感，尤其紅色指針快速劃過深藍色表盤，強烈的對比色彩更添運動品味，就連深藍色針織壓紋皮表帶上也有紅色縫線，風格別具。

CH 29-535 PS 1/10新款機芯具備五赫擺動頻率，並結合另一組計時秒裝置，指針在高速運轉下極為耗費動力，因此得重新改造機芯零件，儘量保持擺輪幅度，確保速率更加穩定，並縮減發條錮芯軸直徑、增加主發條線圈數量，把效能提升，並增添動力及動力儲備。

百達翡麗編號5470P-001十分之一秒單按把計時碼表，紅藍對比色彩充滿運動品味。（Patek Philippe提供）

另為提升機芯擺動頻率，百達翡麗延用2011年「先進技術研究」為編號5550P萬年曆腕表研發的機芯技術，採用Oscillomax®矽材質的擒縱調節系統，可將CH 29-535 PS機芯的振頻從4赫茲提升至5赫茲。

百達翡麗編號5470P-001十分之一秒單按把計時碼表，紅色1/10秒指針與藍色表盤的對比色彩十分時尚。（Patek Philippe提供）

除了增加動能，節省動力也是一大特色，1/10秒指針採用Silinvar®材質，特色是質輕，比不鏽鋼指針還要輕三倍，可以節省動力，百達翡麗還為了這根指針特別研發兩項專利，一是為Silinvar®指針漆上紅色塗料，一是透過硬焊方式連接管道與指針。