近年廢紙餐具回收量大幅增加，從2018年的3萬公噸、2019年8萬公噸，受到近年鼓勵回收紙餐具、外送平台盛行等，2020年、2021年增加至各約16萬公噸，但與此同時，申報生產僅有7萬公噸，至少就短報9萬公噸，環保署資源回收管理基金管理會執秘王嶽斌坦言，目前的確是有漏報或短報，將透過多方查核。

依現行規定，當業者製造紙餐盒時要開徵每公斤5.4元的處理費，有業者為了節省成本會短報或漏報，王嶽斌表示，環保署已對紙餐具責任業者加強查核，並勾稽營業資料及工廠作業情形，提高查核頻率抓出短漏。2019年至2021年共查核128家紙餐具已登記責任業者，查核到短漏7331萬元，短報重量1萬3581公噸，今年將擴大查核作業，並搭配如用電量、工廠登記等，並結合檢調單位、稅捐機關進一步查調追繳。

環保署表示，而針對未登記的責任業者，透過經濟部協助提供名單，加強輔導登記、查調稅務資料、現場查核，追繳逃漏，目前也規劃實施紙餐具本體標示責任業者專屬QR-code標誌，促使未登業者辦理登記；再擴大勾稽紙餐具原料端及零售、使用端營業資料，揪出短漏工廠。

環保署強調，若違法情節重大的業者，移請檢調機關立案就涉違反廢清法第48條，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金，以維公平徵收市場；另環保署將通報稅捐稽徵機關，就違法業者應繳納稅捐，加強稽查是否也有逃漏的情形，籲請業者誠實申報繳費，以免得不償失。