今天在MLB場上天使以6：13不敵太空人，尤其在比賽8局上半被海灌8分，就算在末2局拿回4分也為時已晚。而此戰日本「二刀流」大谷翔平擔任先發首棒指定打擊，繳出5打數1安打跑回1分，本季首安出爐，不過目前打擊率只有.111，看來還在適應新球季，期待他未來的表現越來越好。

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles in the 1st inning against the Houston Astros. 😎

Credit: MLB / Apple TV

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天使投手群一直是最大缺陷，首戰派出大谷翔平後，今天由瑞德(Reid Detmers)擔綱先發，上季只出賽5場的他看來還沒在狀態內，主投4局被敲3安失2分，其中挨了2發全壘打，目前自責分率4.50，下一任投手奧利弗(Oliver Ortega)同樣悽慘，投2局被敲2安失2分，也挨了1發全壘打。

天使首局下討回2分，但接著在8局前完全靜悄悄，且都屬於挨打狀態，第7局可說是末日降臨，太空人打線一共灌進8分，導致今天派出的五任投手都有失分紀錄。此局游擊手潘尼亞(Jeremy Pena)先敲出陽春炮揭開序幕，再由右外野手塔克(Kyle Tucker)3分炮收尾，7局結束天使以12：2壓倒性領先。

Baseball is the best.



Jeremy Peña hits his first career home run during a live interview with his parents during the at-bat. pic.twitter.com/GWE6IfiIRT — Houston Astros (@astros) April 9, 2022

第8、9局天使於夾縫中求生存，用安打攻勢追回4分，但他們實在失掉太多分，終場仍以6：13遭太空人血洗。此戰太空人游擊手潘尼5打數3安打1分打點、布瑞格曼(Alex Bregman) 4打數2安打2分打點，全隊共送上6支全壘打，塔克轟出雙響炮拿到4分。

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天使部分萬眾矚目的大谷翔平於首局就揮出安打，不過是「罕見」的一壘安打，然後幫球隊跑回1分，但之後4個打數分別以兩個飛球接殺、兩個滾地球出局，僅繳出5支1的表現，一壘手沃許(Jared Walsh)則是天使此戰最穩定的打者，5打數揮出3安打貢獻2分，目前打擊率.375。