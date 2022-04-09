中央流行疫情指揮中心今公布嘉義市新增1確診個案，為瑪格KTV的員工案26784，市府同步公布他的足跡。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠剛在疫情記者會透露，嘉北國小有學生因身體不適，使用家中快篩陽性，通知行生局後安排醫院PCR呈陽性，今早上學校已發出通知，請相關班級及教職員工及安親班的共500多位接觸者回學校進行採檢，衛生局同時安排醫護進入學校協助採檢作業，嘉北國小停課至18日，19日恢復上課。

至於嘉義高中也傳有老師與確診者足跡重疊，結果PCR為陽性，已發出細胞簡訊通知相關班級和教職員工至台中榮總嘉義分院進行專案採檢，而嘉北國小生和嘉中老師目前尚未有案號。

針對嘉義市今新增的個案案26784，黃敏惠指其為30多歲男性，是瑪格KTV外場員工，該案4日曾與台南市確診案25431接觸，因工作所需，進入KTV包廂協助端送茶水、餅乾、杯子及收費，接觸時間短暫且工作期間全程戴口罩。

案25431確診後，案26784於5日被匡列為自主健康管理身分，並安排PCR檢驗陰性，考量KTV是高風險單位，衛生局8日提供居家抗原快篩要求瑪格KTV工作人員再次採檢，案26784快篩陽性，送醫院採檢PCR陰轉陽，因個案除工作及家戶外未有其他公共場所活動史，現已收治本市專責病房，全案匡列家戶接觸者3人及職場工作人員14人為居家隔離身分。