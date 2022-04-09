彰化縣衛生局也公布最新足跡。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

疫情持續攀升，9日彰化再增添1例，新增的個案是隔離中發病，為關西確診阿兵哥的50多歲父親，已經施打三劑疫苗，彰化縣長王惠美表示，今天彰化新增確診1例，受居家隔離間發病，另外昨天有2例未列案號，4月5日PCR陰性進行居家隔離，4月7日出現症狀、包括喉嚨痛、流鼻水等，4月8日PCR檢測呈陽性確診。

衛生局表示，關西營區群聚案，在彰化已經累積７名傳染個案，期間縣府匡列確診者457位，居隔74位，自主健康管理383位，而今天新增確診的也是昨天公布確診阿兵哥到彰化吃吃喝喝的傳染鏈，該傳染鏈包括個案、個案弟弟、個案友人都確診，今天公布的就是確診阿兵哥的父親，同桌傳染率達30％。

衛生局說，目前確診的都是關西營區群聚延伸案例，所公布的足跡也都已經清消完成，值得注意的是確診個案幾乎都完成3劑疫苗，發病症狀都是發燒、喉嚨痛等，加上都是居隔期間發病，因此對外傳染的風險相對低，也呼物民眾不要過度恐慌。

衛生局９日也公布最新確診足跡，包括4月3日11點至12點半埔心鄉新館社區的祭祖活動，同日12點半至12點56分在埔心第一示範公墓附設納骨塔，以及12點50到下午1點15分的711溪湖新員高門市，衛生局呼籲曾有出入上訴相關場所的民眾，若有出現症狀應盡速就醫。