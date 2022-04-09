俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇。德國總理蕭茲表示他們正努力擺脫對俄國能源的依賴，但在停止自俄進口天然氣上暫無時間表，還說會援烏「用得著的武器」，暗示不會給戰車。

英國「衛報」報導，這是蕭茲（Olaf Scholz）上任後首度與英國進行雙邊擴大會談，會後與強生（Boris Johnson）共同舉行記者會。

蕭茲表示，德國正竭盡所能的擺脫對俄羅斯能源的依賴，但不願為英國首相強生提出2024年中起停止從俄國進口天然氣的要求背書，只說會很快實現擺脫俄國能源的目標；德國將在夏天停用俄羅斯的煤炭，並在年底前不再自俄國進口石油。

蕭茲另說德國僅會提供實際、有用的武器給烏克蘭，暗示不會提供基輔100輛黃鼠狼（Marder）輕戰車。烏克蘭先前曾提出要求盼獲得黃鼠狼輕戰車，但德國國防部擱置此事，讓烏、德關係出現雜音。

記者會上，蕭茲被問到為何德國不願意加快腳步縮減自俄國進口能源產品規模，他堅稱在德國北海岸建造必要的液化天然氣接收站，以儲放來自美國、卡達等國的液態天然氣，需要時間解決法律程序。

俄羅斯入侵烏克蘭後，因仍得以出口能源產品而從歐盟（EU）國家賺得350億歐元的收入。

蕭茲說：「我們正積極努力擺脫石油進口的束縛，我們認為可以在今年實踐這個目標。我們也正積極擺脫自俄羅斯進口天然氣，但誠如各位能想像到的，這並不容易，因為需要先做好基礎配套。」

他說德國試著送出有幫助且用得上的武器，「烏克蘭在軍事上的成功，顯示我們送的反戰車武器、大批彈藥等是有效的…我們必須仔細研究，什麼是能有效被使用的，這是非常技術面的問題。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110409