香港第6屆行政長官選舉將於5月8日舉行。獲國務院免去政務司司長職務的李家超今正式宣布參選。現年64歲、警察出身的李家超，有望成為香港首位有「武官」背景的特首。李家超表示，若當選，未來有3個主要目標，包括以結果為目標去解決香港問題、全面提升競爭力、奠定香港發展基石。未來5年是香港由治及興的關鍵時刻，願承擔歷史使命，一同推動香港向前。

被問到有否接觸北京中央以及有關中央欽點的說法時，李家超表示，與中央有溝通對香港整體有利益。此次參選是出於個人對於香港的熱愛及對市民的負責，歡迎任何人參選。他說，與中央溝通時，認為中央考慮香港的意見，並希望給予市民一個有擔當及可做出成果的政府。

他提到自己出身基層，小時候在公宅長大，深明施政必須以解決市民問題為首位，自己是務實的人，會從政府理念和做事方式作出變革，提升施政效率，建立團結概念，做事不分你我，強化共同解決問題的團隊文化。

李家超認為，長期以來香港積累了很多深層次問題未能好好解決，變的目的就是為了達到更好的成果，如果他成功當選，會在愛國者治港的原則下，積極同市民互動。特首要維護香港整體利益，建立忠誠擔當的政府，守住法治基石。

李家超形容，未來將會是一曲新的交響樂，他將會當指揮，令每位成員發揮優勢，盡展所長，創造「一加一大於二」的協同效益，讓香港奏出更輝煌的樂章。

李家超的社交網站facebook專頁「李家超 John Lee 2022」，下午2時前換上李家超的相片，fb背景圖也換上寫有競選口號——「同為香港開新篇」以粉藍色作主調的相片。