台中市三級古蹟萬和宮傳承198年的字姓戲，過去每年演出75天，受疫情影響，去年字姓戲只演了29天就臨時喊卡，也讓當時得標的苗栗金興社歌劇團損失慘重，考量特殊情況，廟方決定今年字姓戲不採公開招標方式尋找劇團，將由金興社持續擔綱表演，預計26日開演。

「農曆三月瘋媽祖」是台灣相當有特色的宗教活動，萬和宮指出，在清朝道光4年，萬和宮老二媽也與一般媽祖廟相同、到信仰圈出巡遶境，但該年老二媽鑾轎返回萬和宮時，信眾要將神輿抬進廟內，卻感覺神輿變得很重、無法入廟，經各字姓代表擲筊，媽祖指示要用演戲酬神的方式取代遶境，就此年年演出字姓戲。

一開始的字姓戲是由張、廖、簡等12姓氏依序演戲酬神，並從農曆3月21日起，先分別演出漳州戲、廣東戲、泉州戲、汀洲戲做熱身，3月26日開始才真正展開各姓氏的字姓戲，連續演出2個月，因字姓戲具有地方文化特色與歷史意義，台中市府於2011年登錄其為民俗類文化資產。

萬和宮指出，每年大約都要演出75天的字姓戲，去年因疫情嚴重，演到29天後就臨時喊卡，也使得去年得標、擔綱表演的金興社歌劇團遭受損失，董監事會議近日討論今年字姓戲演出事宜，認為去年情況特殊，決定不另行招標，今年以議價方式擇定金興社歌劇團繼續表演，並經字姓代表同意。

廟方強調，今年字姓戲將於19日起，由泉州府、漳州府、慶祝媽祖誕辰、廣東府及汀州府接力熱身演出，並於26日正式開演。金興社團長徐芳彬強調，將抱著回饋的心情表演，不但更新軟硬體設施，演出期間的每日「扮仙」儀式將提前，新的表演方式盼讓媽祖及觀眾耳目一新。