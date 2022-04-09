Terry江振愷在節目裡準備拍婚紗驚喜，讓老婆羅美玲感動落淚。（民視提供）

吳淑敏、Terry江振愷等人近日在孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》「感謝祭」單元裡，感謝人生中最重要的人事物，其中從小父母就離異的吳淑敏特別感謝母親身兼父職的教育她、陪伴她，甚至在她婚後辛苦的照顧孫子，導致耳中風。

吳淑敏表示因為從小遭到父親的暴力對待，讓她一直都抱持著不婚的念頭，也不期望要組織家庭，讓媽媽相當擔心，好在後來遇見了現在的先生，才讓媽媽中裡擔心的大石頭漸漸放下，在結婚生子後，媽媽更是擔起照顧孫子的責任，減輕吳淑敏的重擔。

吳淑敏心疼的透露媽媽因為照顧孫子太過疲累，而疏忽了自己的健康，最終導致耳中風；吳淑敏表示當初媽媽發病時，還以為是電話壞掉，進而錯過黃金治療期，導致一耳聽力幾乎喪失，沒想到過沒多久，另一耳竟也中風，不過好在有先前經驗趕緊就醫治療，所以目前另一耳還保有百分之70的聽力。

另外，Terry表示當初因為懷孕的關係，兩人在登記結婚和5次宴客時羅美玲都沒有機會披上婚紗，為了感謝結婚7年、替他生2個寶貝兒子的老婆，Terry特別在節目中重金特企讓老婆首度穿上婚紗，更邀請專業攝影師為他們留下值得紀念的婚紗照，浪漫的安排讓羅美玲感動落淚。

Terry回憶起其中一次印象深刻的宴客經驗，「部落女婿」在宴客的前一天會被帶去山上打獵，他也就順手把車鑰匙放在口袋，沒想到打獵回來時卻發現車鑰匙不見了，令他如此驚恐是因為他跟羅美玲隔天中午宴客的衣服、鞋子全放在車上，著急的他差點想把車窗砸破。

後來因為時間緊迫，兩人只能趕緊向親戚朋友借衣物，所以有些搭配跟身材尺寸略顯不合，誇張的故事內容讓孫協志都不可思議的說：「好像冥冥之中有神在阻止你們」，節目中首度披上婚紗的羅美玲則感動的表示，原以為只是接了通告要去試婚紗，並沒有太多的想法。但當她穿上婚紗站在鏡子前看著自己，突然有一種幸福的感覺圍繞著她，就連在旁邊的江振愷也感動得落下了眼淚，讓整個節目都洋溢著幸福氛圍。