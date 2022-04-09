27歲棋手黑嘉嘉擁有職業圍棋七段技藝，台澳混血的女神級美貌更是驚為天人，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」；2020年她還演出電影《消失的情人節》，靠大螢幕進一步打開了她的知名度，最近她投入精力，專心經營自己的圍棋線上課程，希望能透過自己的力量，讓更多人喜歡圍棋、認識圍棋。近日黑嘉嘉的父親生日，她在Instagram曬出舊照為父親慶生。

黑嘉嘉7日在Instagram上傳照片，寫下給父親的祝福，順便分享自己過去的樣子「Happy Birthday to my daddy，沒錯～那個白白胖胖的寶寶就是我。」照片似乎是在家中拍的，黑嘉嘉的父親米辛漢先生抱著年幼的黑嘉嘉，父女倆人都穿著花色服裝，格外有默契，黑嘉嘉坐在爸爸腿上，一雙水汪汪大眼望向鏡頭，看起來很機靈，這時候的黑嘉嘉有些嬰兒肥，肉肉的臉頰十分可愛，和現在的樣子沒有差距太多，從小就跟洋娃娃一樣漂亮。

照片一放上網路，許多粉絲誇讚黑嘉嘉是從小美到大「好可愛的寶寶，嘉嘉小時候就這麽可愛」、「看不出來欸」、「嘉嘉妳好可愛呀」、「好可愛～小時候就會看鏡頭微笑太專業了，爸爸也好帥氣」、「超Q 小時候就很可愛」、「一定很受到歡迎搶著抱抱」、「這眼神很專注」、「跟爸爸長的好像」、「小時候就是個漂亮的萌娃娃，那個眼睛水靈水靈的，一看就是個美人胚子」。

面對網友調侃黑嘉嘉小時候胖，長大又吃炸雞、冰淇淋怎麼瘦的？黑嘉嘉說她雖然還是吃，但會控制不要吃過量。