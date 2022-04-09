新北市衛生局公布確診者足跡。（衛生局提供）

新北市衛生局公布確診者足跡。（衛生局提供）

本土疫情升溫，新北市今（9日）新增143例確診，衛生局公布確診足跡遍及土城、板橋、淡水、永和、新店、林口、坪林、中和、三峽、新莊、八里、三重等12個行政區，另外曾搭乘過高鐵前往板橋大遠百、板橋秀泰影城及好市多COSTCO中和店。

衛生局公布，案26382於4月4日到過土城區麥味登土城清高店、板橋大遠百、板橋秀泰影城；案26386於4月4日、5日到過淡水區麥味登淡水北新店；案26477於4月7日到過永和區佳味小棧。

案24683於4月4日到過新店屈東興食堂；案26486於4月5日到過林口區星巴克林口文化三門市、6日前往林口區野人 Shabu林口店；案26651於4月4日前往坪林區梅春公路飯店、中和區鴨福當歸鴨民德店；案26998於4月6日前往淡水區Otto Pasta義大利麵。

案24344於4月1日前往三峽區松柏園早午餐；案25905於4月4日前往新莊區龜山島活海鮮熱炒；案26099於4月3日搭乘高鐵從板橋前往雲林、4月6日從雲林搭高鐵返回板橋。

案26122於4月5日前往永和區樂華夜市；案26218於4月6日前往板橋區高手庭園保齡球館、中和區福美宮。案25496於4月3日前往中和區好市多COSTCO中和店；案25500前往三重區朱記花枝羹。

案26403前往三重區GLAD歌勒藝文；案26411前往板橋區極鮮火鍋板橋店；案26581於4月5日前往厚道飲食店三峽店。

衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。