Big City遠東巨城購物中心打造全客層購物休閒首選去處，每年舉辦超過300場的活動中，逾100場善用優質硬體資源及表演平台，無償提供各級學校專班才藝表演、成果發表，成為每年新竹地區校際重點藝文盛事，10日下午4點將迎來「第19屆桃竹苗高中職聯合舞展」。

第19屆桃竹苗高中職聯合舞展有來自桃園、中壢、關西、湖口、新竹、竹南、苗栗等23所高中職舞蹈社好手，齊聚1F噴水池廣場舞台大顯身手熱情尬舞，高難度的地板動作、魅力無限的爵士舞、動感十足的嘻哈舞。

除了欣賞學生們展現的熱力四射的學習成果外，還有專業舞團精彩絕倫的高超舞技，快來感受青春舞者們的精湛舞藝。館外活力滿滿，館內也有巨城超人氣吉祥物「阿Mall親子默契挑戰賽」，限時完成你畫圖我猜謎，就能獲得巨城美食抵用券，歡迎全家大小組隊同樂。

振興五倍券使用期限最後倒數，巨城照顧廣大消費者推出振興晚鳥優惠活動，即日起至4月30日，精選流行服飾配件、保健食品、香氛美妝、健身器材等商品，祭出獨家振興折抵及滿額贈，4F美食街以及7F主題餐廳更大方加碼，使用紙本五倍券消費可享美食加大份量再送回饋優惠券。

活動期間於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿額並使用任一面額振興券付款，還有機會獲得購物抵用券，全館超過200家品牌吃喝玩樂通通包辦，就是要讓消費者買到賺到滿載而歸。

遠東巨城購物中心持續配合政府規範，落實入館及各樓主題餐廳、咖啡廳實聯制登記，嚴格執行各項防疫措施，提供員工及消費者安心無虞的購物環境，更多資訊歡迎瀏覽官方網站、加入FB粉絲專頁或下載遠東巨城APP，掌握好康活動及優惠訊息。