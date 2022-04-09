立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添與市府相關單位開會討論。（立委江啟臣服務處提供）

台中市府為了活化台中鐵路高架捷運化後橋下空間，規劃綠空廊道計畫，串連北起豐原南至大慶約21.7公里跨區廊道，立委江啟臣等民代爭取經費完善既有系統，將自行車路線自東北街延伸至翁社社區，後連結東豐自行車道與后豐自行車道起點，串聯後路線總長達到26公里，將跨越石岡、豐原、潭子、北屯、北區、東區等區域，預計年底完工，可望成為台中最具亮點的自行車路線。

市府為有效活化台中鐵路高架捷運化後的橋下空間，規劃綠空廊道計畫，設置自行車道、人行道、綠美化工程、休憩設施與停車空間，串連北起豐原南至大慶，約21.7公里的跨區廊道；由於連結豐原火車站至潭子火車站廊道，當初補助經費及項目有限，沿線綠美化及指標導覽設施尚嫌不足。

立委江啟臣、市議員張瀞分議員、陳本添反映民意與市府討論後，爭取經費完善既有系統，並將自行車路線自東北街延伸至翁社社區，後連結東豐自行車道與后豐自行車道起點，江啟臣爭取中央補助82％約857萬元，市府自籌18％約193萬元，

串聯後的路線總長將達到26公里，預計跨越石岡、豐原、潭子、北屯、北區、東區等區域，等於以豐原為中心向北、向東、向南拉出3條鐵馬道，條條通豐原，總經費1072萬元，預計年底完工後，可望成為台中最具亮點的自行車路線，促進在地觀光經濟發展。

江啟臣指出，由於豐原潭子廊道沿線需跨越圓環東路，先前因經費不足，導致來往民眾只能繞路而行，他於2019年邀請建設局長陳大田研商解決方案，最終決議將採跨橋方式橫越台三線，工程經約5694萬元，爭取交通部補助3280萬元，張瀞分爭取市府編列2414萬元，力拚明年6月底完工。