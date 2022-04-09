張惠妹睽違7年重返小巨蛋，一連開唱12場，不過3日該場有確診者足跡，讓相關單位立即安排全面清消，阿妹男友Sam則在社群網站PO出兩支快篩試劑照片，結果皆為陰性，不過卻被前台大感染科醫師林氏璧指正：「用錯快篩 」。

前台大感染科醫師林氏璧在臉書發文，有報導指出阿妹男友Sam貼出2支快篩試劑的照片，皆為陰性，不過他當下看到照片時整個傻眼，相當疑惑阿妹男友怎麼用抗體快篩？當下該測的是抗原快篩，才能知道是否有病毒量高的感染，接著解釋感染到生成抗體需要時間，就算沒抗體也不代表近期沒被感染，此外若打過疫苗，左邊的IgG應該要測得出，接著呼籲不鼓勵大家用此方法測試，畢竟定性而非定量的抗體快篩準確度不佳。

林氏璧也提醒所有人，此牌快篩在台灣是不能讓大家自行在家檢測，食藥署目前僅核准家用「抗原快篩」（鼻腔檢測），至於需醫檢師專業人員操作解讀的「抗體檢測」或「抗體快篩」（血液檢測），則是尚未核准家用，最後不忘再三提醒：「請大家不要使用錯快篩，看到是陰性而有錯誤的安全感，即使一次陰性也是有偽陰性的可能，若持續有症狀或曝露，可再多測幾次增加準確性」。

對此，張惠妹男友SAM表示：「主辦單位提供的快篩試劑我們都有使用，照片是去年快篩試劑缺貨時客人送的，我們只是想多做一下」，張惠妹演唱會製作團隊，得知有確診者足跡後，立即公布八項加強防疫重點，包括430位人員將一起做篩檢，確認陰性才能進入場館，原本安排阿妹和樂手進入觀眾席同樂環節，也宣布取消，確保所有人都能在最安全情況下欣賞演唱會。