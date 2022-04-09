珠山大道宮內仍保存鐫刻清乾隆辛巳年（1761）的石香爐。（李金生攝）

珠山大道宮於2009年大整修，遠自越南、寮國進口珍貴檜木、柚木，為當地宮廟「修舊如舊」的代表作。（李金生攝）

楊鎮浯縣長致贈「爐敬金」，祈祝神明庇佑鄉親平安。（珠山大道宮管委會提供）

供奉「藥神」保生大帝，至少已有260餘年歷史的金門「珠山大道宮」，今起連2天舉辦醮慶熱鬧，縣長楊鎮浯率同縣府團隊焚香參拜，祈祝護佑鄉親平安，早日揮別疫情陰霾，恢復健康、安定生活。

珠山大道宮是當地著名的古廟，隨著早年鄉民出外打拚，信眾遍及台、金和海外各地，宮內仍保存鐫刻清乾隆辛巳年（1761）、嘉慶戊辰年（1808）的大、小石香爐各1，並有同治12年（1873）的嵌壁捐款芳名錄，為重要的歷史和人文資產。

近300年來，大道宮歷經多次修葺，最近一次是2009年間，珠山村民發起整修，家戶每人各捐資1萬元，境外信眾也踴躍資助，共募得900餘萬元，並獲縣文化局補助183萬元，鳩工展開民國以來第5次大修工程，除保留原始石材構件外，並遠自越南、寮國進口珍貴檜木、柚木，加上台灣傳統工匠群長駐施作，被譽為當地宮廟「修舊如舊」的代表作。

楊鎮浯縣長在今天上午率同縣府團隊前往，在珠山大道宮管理委員會主委薛德民、珠沙里長戴德強等地方長老陪同下，虔敬拈香祈祝神明護佑浯島，大家平安健康。明天下午吉時，珠山鄉親也將奉迎大道公出社遶境巡安。