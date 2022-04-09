新北市1日至8日共28校6幼兒園停課，新北市9日新增143例確診，教育局表示，9日受影響學校共新增4校，包含中和區1國小、土城區1國中、汐止區1國小、板橋區1國小皆為班級停課，累計共至32校6園。

教育局表示，三峽區某國小疫情延伸個案部分，9日統計停課受影響學校維持5校1園（3國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今共新增7名學生確診。