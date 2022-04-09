桃園9日新增本土確診病例達41例，其中祥儀機器人8日爆1移工染疫後全數居隔採檢，9日增加16名移工確診，市府今也全面擴大採檢438人並在宿舍和廠區清消中。另外桃園某營區也爆發3人染疫，感染源待釐清中。至於萬能科大因應1生確診，擴大採檢再增加2人，和龍華科大4名住宿生共6人都將列10日個案。

新聞處長詹賀舜說，桃園9日新增本土個案41人，其中16例是龜山某職場移工、14例外縣市確診者接觸者，其餘是原本匡列、通知採檢或居隔個案。

衛生局簡任技正葉潔瑩說，桃園職場或校園有3案18例，包括大成國小5年級生（案26760）、萬能科大生（案26441）。其中萬能科大因應1生染疫，擴大採檢550位，再增加2位陽性，將列入10日個案，萬能科大累積3人確診。

葉潔瑩說，龍華科大則因4名住宿生快篩陽性，PCR採檢確診，全面擴大採檢513位住宿跟留校教職員，所幸513人都陰性，至於4住宿生因醫院9日才通報，將列入10日確診個案，葉潔瑩也提到，針對近日疫情，龍華科大6、7、8日3天採線上教學，確診生沒到學校，但因有住宿仍全面採檢，該校也停課至4月18日復課，目前持續疫調中。

另外龜山工業區的祥儀企業，7日晚間一位外籍移工（案26137）快篩陽性之後，緊急安排PCR採檢後確診，衛生局安排宿舍和確診移工常接觸者共123位（包括107位外籍移工、15位台籍員工）匡列採檢，其中16位移工陽性確診（案26761至26775和案26951），累計17例移工染疫，市府也將同棟宿舍、同部門移工38位移到集中檢疫所隔離，並全面擴大PCR採檢全廠438位，目前檢驗中，祥儀目前共有103位居隔，宿舍廠區已完成清消，衛生局將持續注意採檢結果跟健康監測情形。

葉潔瑩也提到桃園另有2案4例待釐清，桃園某營區有3例確診（案26545、26670、26675），另有1例是急診就醫採檢確診（案26954），2案感染源釐清並持續疫調中。

葉潔瑩說，有5例是由既有傳播鏈衍生，包括舞蹈班1例（案26506）、基隆海大衍生聯邦銀行個案4例（案26512、26673、26674，26952），都是居隔採檢確診，無社區風險。

另外縣市衍生案件有8案14例，包括台南白河親友旅行團2例（案26511、26669），新北家庭群聚聚餐2例（案26503、26504），嘉義某營區相關3例（案26502、26671、26672），高雄相關接觸者1例（案26505），北市補習班群聚案件3例（案26508、26509、26491），台北市友人接觸1例（案26953），花蓮旅遊史相關2例（案26510、26588），除了2例是居隔陰轉楊，其餘都是匡列居隔採檢確診。