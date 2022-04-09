叡揚(6752)與全台電器公會、大金空調、大同、飛利浦照明、世磊、品感覺各大家電品牌商暨經銷通路，金屬中心、中華民國資訊軟體協會、亞太行銷數位轉型協會等數位轉型促進組織，聯合推動電器產業數位轉型生態系，成立「電器行雲服務聯盟」，提供智慧電器行數位雲服務，期許透過數位工具雲服務，讓電器店老闆輕鬆和顧客維繫關係，成為數位轉型服務隨行的電器行家。

叡揚指出，公司雲端服務營收每年平均成長40～50％，主要成長力道為零售通路及製造服務業，今年叡揚第一季營收2.95億元，年成長24.35％，也是台灣目前自行研發出最多的雲端軟體產品公司，目前雲端家族產品也成功打入日本及泰國市場。

經濟部工業局表示，此次叡揚領軍的「電器行雲服務聯盟」相信可讓電器產業經由雲服務提升客戶關懷的做法，以及在上下游間交流資訊，當有助於帶動整個產業服務量能。叡揚董事長張培鏞強調，叡揚持續投入雲端技術及AI，如今推動「電器行雲服務聯盟」，旨在加速電器通路疫後轉型，讓品牌商、經銷商、消費者共創三贏，協助重度依賴紙上作業及腦中記憶作為客戶服務經營的電器行產業升級，借數位精確追蹤社區客戶服務需求並增加買氣。

中華民國電器商業同業公會全國聯合會廖全平理事長表示，去年因疫情干擾，民眾多待在家中，視聽、冷凍、空調、生活家電產品的需求增加，而電器業的服務動能也應跟著提升，希望台灣家電產業透過數位轉型擴大服務質量與紮根。針對現況趨勢，叡揚資訊提供iota C.ai智能助理，電器行可善用智能AI對話機器人擴大服務能量，支援即時問題回應，提供客戶24HR自助服務，而Vital CRM客戶關係管理系統則有利維繫顧客及再行銷；此外，Vital TTC 物聯客幫助電器行在到府安裝時，協助客戶輕鬆掃描電器品身分證，就能開始客戶關係之旅，讓客戶更加便利與電器行互動取得需要服務。