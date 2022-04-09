桃園市蘆竹區一名38歲的林姓女子，8日下午開車到大園探親，林女下車熄火後，忘了將車鑰匙取下，車門自動上鎖，導致1歲大的兒子被反鎖車內，林女著急報警求助，警方立即到場並通知鎖匠協助開鎖，順利將男童救出。
大園分局三菓派出所於8日下午接獲林姓女子報案，稱其1歲大的兒子被反鎖在車內，請警方到場協助，女子在電話中的語氣相當慌張、語帶哽咽，警員張興全、吳承澤獲報後立即趕往現場查看。
林女向警方表示，當時她帶著兒子來婆婆家探親，下車熄火卻忘了將鑰匙取下，車門關上後隨即自動上鎖，導致兒子被反鎖車內嚎啕大哭，她心急如焚不知該如何是好。
員警見車輛剛熄火不久，車內溫度還不高，於是趕緊通知鎖匠前來開鎖，所幸僅花1分鐘就將車門打開，順利救出男童化解這場危機。員警也提醒林女，帶幼童出門時上下車一定要多加留意，不要把孩子獨自留在車內以免發生危險，而林女對於警方的即時協助，深深表示感謝。
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