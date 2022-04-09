對於準備退休的人來說，目標不僅為了存錢，而是為退休生活創造持續的現金流，讓生活無虞。開發金旗下中壽建議民眾可善用保險規畫，透過結合保障與投資雙重功能的投資型保險，再加上專業投資團隊的力量，力抗投資與長壽風險，創造穩定現金流。

為協助民眾及早進行退休準備，中壽推出全新投資型附保證商品「中國人壽增安鑫」系列保險商品，包括「中國人壽增安鑫變額年金保險」及「中國人壽增安鑫外幣變額年金保險」二張保單，保戶可選擇新台幣或美元作為保單幣別。

「中國人壽增安鑫」系列保險商品提供保證最低身故給付機制，保戶不用擔心市場波動，在年金累積期間提供保證最低身故給付，最長可享保障至保險年齡95歲，保戶長期持有更安心；此外，「中國人壽增安鑫」系列商品身故保證費用費率依據投保年齡與性別決定，投保後費率凍齡不增長，例如，40歲男性投保本商品，當保單持有到70歲時，保證費用率仍以40歲來收取，越早買負擔越少，長期下來有機會累積更多資產。

「中國人壽增安鑫」系列保險商品連結「富達增樂活全權委託管理帳戶(美元)」，提供「雙撥回機制」，當基準日淨值達8美元以上即可享每月撥回，撥回包含「現金撥回」及「單位撥回」，每月現金撥回可作為穩定現金流入，單位撥回有助保戶增加投資標的單位數，累積資產。攻守兼備，享有保障之餘，同時參與市場投資機會，讓民眾無論是希望強化保障或規畫退休皆可行，使未來生活更美好。